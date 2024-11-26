لبنان: سقوط شهداء وجرحى جراء غارات إسرائيلية على عدة بلدات

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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بسقوط عدد من الشهداء والجرحى جراء غارات إسرائيلية على عدة بلدات.



وأكدت الوكالة ارتفاع عدد الشهداء جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة معركة بقضاء صور إلى 9 شهداء بعد انتشال جثتين من تحت الأنقاض، وكذلك ارتفاع حصيلة الغارة التي استهدفت الهرمل إلى 3 شهداء.



وأوضحت أن الغارة الثانية على بلدة النبي شيت في بعلبك دمرت منزلا يتم فيه توزيع المساعدات للأهالي الصامدين في البلدة، لافتة إلى سقوط 8 شهداء حتى الآن.

وأضافت أن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة على بلدة عين بعال استهدفت منزلا، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء وإصابة شخص في إحصائية أولية.



وفي مرجعيون، سقطت قذيفة مدفعية من دبابة ميركافا إسرائيلية بجانب المنازل وقرب دير القديسة حنة شرقي بلدة القليعة، مسببة أضرار مادية وتحطم للزجاج في المنازل المجاورة من دون وقوع إصابات، كما استهدفت قذيفة ثانية منطقة عين القصير شرقي بلدة القليعة أيضا، وهناك معلومات أولية تفيد بوقوع إصابات لأشخاص سوريين.



وخرقت الطائرات الحربية الإسرائيلية جدار الصوت على دفعتين في أجواء مدينة صور وقرى وبلدات القضاء، بالإضافة إلى شن غارة عنيفة استهدفت مبنى في منطقة الطيونة بالضاحية الجنوبية لبيروت، وقد سمعت أصداؤها في العاصمة بيروت.



وشنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة على مجمع سكني في حي الميدان بمدينة الشويفات، حيث أن هذا الاستهداف لم يرد في الإنذارات التي أصدرتها قوات الاحتلال، بالإضافة إلى شن غارة رابعة على مدينة بعلبك،استهدفت مبنى في محلة تلال رأس العين،وغارة على بلدة عبا بقضاء النبطية.