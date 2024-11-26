اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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لافروف يحذر من محاولات الغرب إشعال ثورة ملونة في جورجيا

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 11:33 ص
لافروف يحذر من محاولات الغرب إشعال ثورة ملونة في جورجيا وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف
أ ش أ

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الغرب يثير صراعات داخلية في جورجيا بهدف إشعال ثورة ملونة.

وأضاف لافروف -في الاجتماع العشرين لرؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات في بلدان رابطة الدول المستقلة اليوم الثلاثاء-: "إن الغرب الجماعي يثير صراعات داخلية ويخلق توترات، ولا يتردد في استخدام التقنيات الجيوسياسية القذرة، بدءا من حروب المعلومات واسعة النطاق إلى المحاولات العلنية لإشعال ثورة ملونة، وهو ما يحاولون القيام به الآن في جورجيا" (على حد وصفه).

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الغرب يستخدم بنشاط شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية "لخلق حالة من عدم الاستقرار الداخلي في بلدان الجنوب العالمي والشرق العالمي".

وقال: "لقد وصل الأمر إلى النقطة التي لجأ فيها الغرب إلى الموارد التي تقدمها القوى المتطرفة لتنفيذ مخططهم الجيوسياسي المدمر، لاسيما في بلدان رابطة الدول المستقلة.







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