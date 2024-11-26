اليوم السابع
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غارة إسرائيلية على بيروت قبل ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 11:23 م
غارة إسرائيلية على بيروت قبل ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لبنان
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، أن هناك غارة إسرائيلية على بيروت قبل ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.


ويواصل جيش الاحتلال جرائمه فى لبنان وتدميره للمنازل والبنى التحتية وتهجير الأهالي، وسط أنباء متضاربة بثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هدنة محتملة قد تحقن دماء الأبرياء في لبنان.


أعرب نجيب ميقاتى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، عن أمله في الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وقال إنه لم يكن يعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن إلا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
 







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