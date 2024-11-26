اليوم السابع
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سماع دوى انفجارات قوية في سماء حمص في سوريا

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 06:29 م
سماع دوى انفجارات قوية في سماء حمص في سوريا سوريا
وكالات

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قالت وسائل إعلام سورية إن دوي انفجارات قوية اندلعت في سماء حمص.

وكان قد أصيب مدنيان جراء عدوان إسرائيلي، استهدف منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي، بالقرب من الحدود مع لبنان.

وذكر مصدر عسكري سوري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية سانا - الإثنين أن الاحتلال الإسرائيلي شن عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي اللبنانية، مستهدفاً نقاط العبور التي استهدفها سابقاً على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القصير بريف حمص، موضحا أن العدوان أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع خسائر مادية.







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