رئاسة وزراء إسرائيل: نتنياهو شكر بايدن على ضمانات تحفظ لنا حرية العمل في لبنان

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن رئاسة الوزراء الإسرائيلية قالت إن بنيامين نتنياهو تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وشكره على مشاركة الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، ونتنياهو شكر بايدن على التفاهمات التي تحفظ لإسرائيل حرية العمل في لبنان لتطبيق الاتفاق.



ويواصل جيش الاحتلال جرائمه فى لبنان وتدميره للمنازل والبنى التحتية وتهجير الأهالي، وسط أنباء متضاربة بثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هدنة محتملة قد تحقن دماء الأبرياء في لبنان.



أعرب نجيب ميقاتى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، عن أمله في الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وقال إنه لم يكن يعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن إلا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

