"دفاع النواب": توجيهات الرئيس السيسي برفع 716 من قوائم الإرهاب انتصار للإنسانية

كتبت إسراء بدر

أشاد اللواء إبراهيم المصرى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بقرار رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين المدرجين على قوائم الإرهاب بعد رفع النيابة العامة طلبها للمحكمة، مؤكدا بأن خطوة توجيهات الرئيس السيسي، انتصار للإنسانية وتأكيد على أن الدولة المصرية وطن لكل المصريين، ما لم يتورطوا في قتل أو تخريب.

وشدد وكيل دفاع النواب، بأن توجيهات الرئيس السيسي ترسي مبادئ وقيم إنسانية عظيمة ويتم تجسيدها في قرارات من شأنها التخفيف على أبناء الوطن وضمهم تحت عباءة الوطن يتمتعون بكل الحقوق القانونية والدستورية كاملة غير منقوصة، وأن باب الأمل مفتوح لانضمام العديد من المصريين لرفع أسماؤهم من قوائم الكيانات الإرهابية.

وشدد إبراهيم المصري بأن دفاع النواب والبرلمان خلف القيادة السياسية في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية، التي أقرها الرئيس السيسي التنموية منها والاجتماعية والتي تهدف إلى التخفيف عن المواطنين ودخول مزيد من الأسماء ضمن قائمة المرفوع أسماؤهم من قوائم الكيانات الإرهابية، متي ثبت أحقيتهم في ذلك.