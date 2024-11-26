اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 05:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حصاد الوزارات .. إنشاء محطة سكة حديد بأبو سمبل لتبادل الخدمة مع السودان

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 05:00 م
حصاد الوزارات .. إنشاء محطة سكة حديد بأبو سمبل لتبادل الخدمة مع السودان وزارة النقل

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