برنامج الأطفال نور على قناة الناس.. قيم أخلاقية حول سنن وآداب الذهاب للمساجد

كتب لؤى على

في عرض مشوق بحلقة جديدة من برنامج "نور" المذاع على قناة الناس، تم بث الحلقة العشرين من البرنامج، والتي شملت فقراته ترسيخا لبعض القيم الأخلاقية والدينية المتنوعة، من خلال المحتوى التعليمي التثقيفي والترفيهي للأطفال، والذي يعرض بشكل بسيط وشيق.

بدأت الحلقة بمشاهد حوارية بين شخصيتي البرنامج الرئيسيتين، نور وزهرة، كانت إبرازا لأهمية تبادل مشاعر الأخوة والمحبة بين الأصدقاء والزملاء، والاحتفال بالمناسبات السعيدة الخاصة بهم.

وتناولت الفقرة الثانية من الحلقة فوازير: "من أكون؟" ، وكانت الفقرة تتعلق بنوع من أنواع الطيور، كما أُعلنت أسماء أصدقاء البرنامج المشاركين فى حل فزورة الحلقة السابقة تشجيعا لهم ولكل الأطفال في المشاركة الإيجابية فى هذه الفقرة، وتحفيزا لإدراكهم العقلي للأشياء من حولهم.

وجاءت الفقرة الثالثة بعنوان: "أخلاقى الجميلة"، والتي تناولت ضرورة الالتزام بسنن وآداب الذهاب للمسجد لأداء الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة، سواء للأطفال أو الكبار، ومنها الخروج للمسجد بأحسن وأطهر الثياب، واجتناب أكل الثوم والبص،ل وتنظيف الفم والأسنان، والمشي بهدوء وسكينة ووقار إلى المسجد، وقول دعاء الدخول والخروج للمسجد.

ثم جاءت فقرة "أصنع بنفسك"، التي تعزز مهارات الأطفال الفنية، وإعمال مخيلتهم في صنع عمل فني باستخدام الأدوات الفنية المختلفة بخطوات محددة، وكذلك إعطاء معلومة مفيدة عن هذا النشاط، وهي فقرة يحبها الأطفال، ويستمتعون بتنفيذ الأنشطة الفنية من خلالها.

كما جاءت الفقرة المميزة والمحببة لنفوس الأطفال، بعنوان: القصص، حيث تم سرد قصة "حقل الخضروات اللذيذة"، بين بطلة القصة تيكا، وصديقها ذكي، ودكتور شكشوك، وتناولت القصة أهمية تناول الخضروات والفاكهة، وتنظيفها قبل أكلها، والتمييز بين أنواع الزروع، والتفريق بين ما يؤكل وما لا يمكن أكله.

وفى ختام الحلقة بشر نور بخبر سعيد لكل أصدقاء البرنامج، باستجابة إدارة البرنامج لرغبة الأطفال في نشر مواهبهم الفنية خلال بث الحلقة، وإرسال محتوى مصور لإلقائهم الشعر والغناء والعزف والتمثيل، وكذلك رسوماتهم الفنية، على صفحة البرنامج.