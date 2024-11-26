اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 12:36 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

برلماني لبناني: نرفض حرية توغل إسرائيل في الجنوب اللبناني بشكل قاطع

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 11:40 م
برلماني لبناني: نرفض حرية توغل إسرائيل في الجنوب اللبناني بشكل قاطع لبنان
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال قاسم هاشم، النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة التنمية والتحرير، إن لبنان قبل بالمقترح الأمريكي، لأمرين أساسين أهمهم عدم المساس بالسيادة اللبنانية انطلاقًا من القرار الأممي 1701.


وأوضح «هاشم» في مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية» ، أنه فيما يخص البند الذي يسمح لإسرائيل بالتوغل في جنوب لبنان حال حدوث خرق للاتفاقية، هو أمر مرفوض بالنسبة للبنان جملة وتفصيلًا، لا سيما وأنه تعدي إسرائيل على السيادة، ولا يمكن للبنان أن يقبل بتمرير بند يسمح للتعدي على سيادته.

وأكد  النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة التنمية والتحرير،  أن لبنان رفض هذا البند منذ البداية وما زال يرفضه، وأن هذا البند كان على رأس الملحوظات التي قدمها لبنان حول المقترح الأمريكي، لا سيما وأنه لا يمكن القبول به تحت أي مبرر أو تحت ذريعة.
 







لبنان

بيروت

الجنوب اللبناني

القاهرة الإخبارية

اخبار لبنان

بيروت الان

الاحتلال

إسرائيل

اخبار إسرائيل

حرب بيروت

العدوان على بيروت

حزب الله

حرب لبنان




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة