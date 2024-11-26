برلماني لبناني: نرفض حرية توغل إسرائيل في الجنوب اللبناني بشكل قاطع

كتب محمد شرقاوى

قال قاسم هاشم، النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة التنمية والتحرير، إن لبنان قبل بالمقترح الأمريكي، لأمرين أساسين أهمهم عدم المساس بالسيادة اللبنانية انطلاقًا من القرار الأممي 1701.



وأوضح «هاشم» في مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية» ، أنه فيما يخص البند الذي يسمح لإسرائيل بالتوغل في جنوب لبنان حال حدوث خرق للاتفاقية، هو أمر مرفوض بالنسبة للبنان جملة وتفصيلًا، لا سيما وأنه تعدي إسرائيل على السيادة، ولا يمكن للبنان أن يقبل بتمرير بند يسمح للتعدي على سيادته.





وأكد النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة التنمية والتحرير، أن لبنان رفض هذا البند منذ البداية وما زال يرفضه، وأن هذا البند كان على رأس الملحوظات التي قدمها لبنان حول المقترح الأمريكي، لا سيما وأنه لا يمكن القبول به تحت أي مبرر أو تحت ذريعة.

