بايدن يقترح تغطية تكاليف عقاقير فقدان الوزن فى الرعاية الصحية لملايين الأمريكيين

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس إن ملايين الأمريكيين الذين يعانون من السمنة سيكونون مؤهلين للحصول على عقاقير إنقاص الوزن الشهيرة مثل ويجوفى وأزمبك من برامج الرعاية الصحية Medicare أو Medicaid، وذلك بموجب قاعدة جديدة اقترحتها إدارة بايدن اليوم، الثلاثاء.

وذكرت الوكالة أن هذا الاقتراح المكلف من قبل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية يمهد على الفور لمواجهة بين كبار صناع الأدوية وروبرت كينيدى جونيور، مرشح ترامب لتولى الوزارة فى إدارته، والمعارض بشدة لعقاقير إنقاص الوزن، والذى يمكن أن يعرقل هذا الإجراء.

وفى حين ستمنح هذه القاعدة لملايين الناس الحصول أسبوعين على الحقن التى تمكن من فقدان الوزن بشكل سريع، والتي وصفت بأنها عقاقير معجزة، إلا أنها ستكلف دافعى الضرائب حوالى 35 مليار دولار خلال العقد المقبل.

ونقلت أسوشيتدبرس عن وزير الصحة خافيير بيسيرا قوله فى مقابلة إن هذا يوم جيد لأى شخص يعانى من السمنة. فهذا تغيير فى قواعد اللعبة للأمريكيين الذين لا يستطيعون أن يتحملوا ثمن هذه العقاقير.

ولن يتم الانتهاء من هذه القاعدة حتى يناير المقبل، بعد أيام من تولى ترامب المنصب.

وكان ائتلافات من نواب الكونجرس من كلا الحزبين قد ضغط من أجل تغطية هذه العقاقير فى الرعاية الطبية، وقالوا إنها يمكن أن توفر على الحكومة إنفاق مليارات الدولارات من علاج الأمراض المزمنة الناجمة عن السمنة.

وفى حين أنه لم يتضح موقف ترامب نفسه من تغطية عقاقير إنقاص الوزن ، فإن حلفائه ومرشحيه للمناصب الحكومية ممن تعهدوا بخفض الإنتاج الحكومى يمكن أن يعترضوا على التكلفة الأولية.