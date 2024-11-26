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اليوم السابع: الرئيس يؤكد حرص مصر على توطين الصناعة وتحسين مناخ الاستثمار

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 08:00 م
اليوم السابع: الرئيس يؤكد حرص مصر على توطين الصناعة وتحسين مناخ الاستثمار اليوم السابع غدا

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ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على توطين الصناعة وتحسين مناخ الاستثمار.. خلال لقائه برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة فى قطاع الصناعة.. الرئيس: مهتمون بتفعيل الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية.. والشركات: حريصون على الاستجابة لسياسة مصر فى زيادة المنتج المحلى".

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