اليوم السابع: الرئيس يؤكد حرص مصر على توطين الصناعة وتحسين مناخ الاستثمار

ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على توطين الصناعة وتحسين مناخ الاستثمار.. خلال لقائه برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة فى قطاع الصناعة.. الرئيس: مهتمون بتفعيل الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية.. والشركات: حريصون على الاستجابة لسياسة مصر فى زيادة المنتج المحلى".

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