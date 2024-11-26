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القاهرة الإخبارية: ازدحام غير مسبوق في بيروت جراء العدوان الإسرائيلي الواسع

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 11:40 م
القاهرة الإخبارية: ازدحام غير مسبوق في بيروت جراء العدوان الإسرائيلي الواسع لبنان
كتب محمد شرقاوى

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قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عدواناً واسعاً على العاصمة اللبنانية بيروت خلال الدقائق الماضية، حيث استهدف مناطق بعيدة عن الضاحية الجنوبية في قلب العاصمة، وقد شن غارتين على منطقة النويري، بالإضافة إلى سلسلة من الغارات الأخرى التي استهدفت مناطق متفرقة مثل المزرعة ورأس بيروت وغيرها من المناطق في العاصمة.

وأضاف «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء، أن هناك حالة نزوح كبيرة من مختلف مناطق بيروت، خاصة أن جيش الاحتلال أصدر تحذيرات لأربع مناطق من الأكثر ازدحاماً بالسكان، هذه الاستهدافات أدت إلى تدفق أعداد كبيرة من المواطنين إلى الخارج، مما تسبب في ازدحام غير مسبوق في العاصمة، وامتد ذلك إلى معظم الشوارع الرئيسية.

وبخصوص الوقت الفاصل بين إصدار التحذيرات والقصف الفعلي، أكد «سنجاب» أن هذا الأمر يختلف من تحذير لآخر، حيث أصدر جيش الاحتلال حوالي 25 تحذيراً لمناطق في الضاحية الجنوبية، وكانت فترات التحذيرات تتراوح بين دقائق ونصف ساعة وأحياناً تصل إلى ساعة.

 







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