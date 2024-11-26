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القاهرة الإخبارية: أحزمة نارية وغارات متتالية لجيش الاحتلال على كل ربوع لبنان

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 06:20 م
القاهرة الإخبارية: أحزمة نارية وغارات متتالية لجيش الاحتلال على كل ربوع لبنان لبنان
كتب محمد شرقاوى

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قال أحمد سنجاب مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن الدولة اللبنانية تمر بساعات عصيبة، إذ أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجومًا غير مسبوق على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وعلى وسط بيروت، بالتزامن مع عدوان واسع وأحزمة نارية على الجنوب اللبناني.

وأضاف «سنجاب» خلال رسالة على الهواء، أن منطقة النويري في قلب العاصمة بيروت تعرضت إلى غارة جوية استهدفت مبنى سكنى، مما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص على الأقل، وإصابة 16 آخرين وفقًا لحصيلة أولية لوزارة الصحة اللبنانية، فيما لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية في موقع الغارة لرفع الأنقاض والبحث عن ضحايا العدوان الإسرائيلى، الذى يعد التاسع من نوعه منذ بداية العدوان الإسرائيلى على لبنان.

وتابع مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»: «أنه بالتزامن مع الغارة الإسرائيلية على قلب بيروت، نفذ جيش الاحتلال أوسع عدوانًا متزامن في الضاحية الجنوبية، حيث استهدف أكثر من 20 مبنى ومنطقة في دقيقتين، ما أدي إلى اشتعال النيران بشكل كبير في مناطق متفرقة بالضاحية الجنوبية».

وأوضح أن ما حدث في الضاحية كان أشبه بحزام نارى، حيث تصاعدت أعمدة النيران وألسنة النيران من كل مكان في الضاحية الجنوبية.

ولفت إلى أن ما حدث في الضاحية وازاه عدوان واسع على بلدة الناقورة في الجنوب اللبناني، حيث أصدر جيش الاحتلال لسكانها تحذيرًا وطالبهم بالابتعاد عن البلدة وما وصفه بمنشآت حزب الله، مشيرًا إلى أن الناقورة تضم المقر الرئيسي لقيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".







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