الرئيس السيسي: محتاجين القطاع الخاص يشتغل ويتطور ويكبر استثماراته فى مصر

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية نفذت بنية تشريعية لتقديم الحوافز وتأمن الاستثمارات للشركات العاملة في مصر، وأيضا استراتيجية للاستثمار ووثيقة ملكية الدولة، موضحا أن مصر لها تجربة مع القطاع العام خلال 50 سنة.



وشدد الرئيس السيسي، خلال لقاء مع عدد من مسؤولي كبريات الشركات الدولية، على اهتمام الدولة المصرية بالقطاع الخاص وتوفير مناخ مناسب لهم يشتغلوا فيه، مضيفا: "محتاجين أن القطاع الخاص يشتغل ويتطور ويكبر استثماراته وفي فرق كبير أنك تجمع منتجات وأنك تنتج المنتج بنسب كبيرة ولو تكملت مثلا عن صناعة زي السيارات".

واستكمل: "لو كل الإنتاج حاجته بتطلع وتتصنع من مصر أمر مختلف كتير عن أنك تدخل في متاهات وتقلبات زي جائحة كورونا والحرب الروسية وما حدث من سلاسل الإمداد وبالتالى أن المنتج يبقى موجود جزء منه كبير في مصر أو كله هيكون أمر ناجح للصناعة على كل حال".