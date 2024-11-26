اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 03:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يلتقى برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة فى الصناعة

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 02:40 م
الرئيس السيسى يلتقى برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة فى الصناعة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة، المشاركين في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات الذى يعقد فى مصر خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجارى، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.







السيسي

الرئيس السيسي

قطاع الصناعة

كامل الوزير

عاجل

اليوم السابع بلس




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة