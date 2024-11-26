الرئيس السيسى يستقبل رئيس البارالمبية الدولية.. ويؤكد: ذوو الهمم منحة من الله

كتب محمد الجالى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اهتمام الدولة الشديد بالمواطنين من ذوي الهمم باعتبارهم منحة من الله، وأن الدولة خصصت لهم يوم "قادرون باختلاف" للاحتفال بهم سنوياً، وأنها تعمل على تيسير انخراطهم في مجريات الحياة بشكل طبيعي، بما في ذلك في مجال الرياضة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، "أندرو بارسون" رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية المصرية.