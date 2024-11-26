الرئيس السيسى: أنشأنا 25 جامعة لإعداد الشباب تكنولوجيا علشان ننتج كل حاجة بمصر

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة أنشأت 25 جامعة خلال 10 سنوات، وتمت مضاعفة عدد الجامعات في مصر ودعموها بعلوم العصر، قائلا: "عملنا كدة عشان نقدر نقدم لكم كمستثمرين ورجال صناعة منتجا تعليميا للشاب أو الفتاة، يقدر لما تطلبه يعمل عندكم يكون مؤهلا".

ووجه الرئيس السيسي، كلمه، خلال لقاء مع عدد من مسؤولي كبريات الشركات الدولية، قائلا: "أي مصنع من المصانع عايز يكون المدرسة الفنية اللي موجودة جنب منه عايز يشرف على انتقاء وتعليم وتأهيل الطلاب احنا مستعدين نوفر له ده بالمدرسة والإنفاق على المدرسة برضو".

واستكمل: "أنشأنا 25 جامعة خلال 10 سنوات وضاعفنا العدد بجامعات شملت علوم العصر، علشان عايزين ننتج كل حاجة في مصر، على الأقل في الحاجات اللي التكنولوجيات بتاعتها مش معقدة".