اليوم السابع
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الدفاع المدنى بغزة: 10 آلاف خيمة بالقطاع تضررت بسبب الأمطار

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 03:46 ص
الدفاع المدنى بغزة: 10 آلاف خيمة بالقطاع تضررت بسبب الأمطار خيام النازحين
أحمد علوى

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أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل أن "10 آلاف خيمة أصابتها الأمطار بأضرار شديدة في قطاع غزة، وغالبية خيام النازحين تالفة".

تعرض قطاع غزة إلى منخفض جوي، الأمر الذى تسبب في تفاقم معاناة النازحين الذين تضرروا نتيجة الرياح والأمطار الغزيرة.

ويخشى الفارون من جحيم الحرب الإسرائيلية في غزة، من انهيار خيامهم وتضرر أمتعتهم وفرُشهم جراء العواصف، في ظل عدم وجود مآوي أخرى يلجؤون لها.

وأوضحت طواقم الإنقاذ، أن الحالات التي تضررت فيها خيام النازحين تركزت في كل من: مخيم إيواء ملعب اليرموك، ومتنزه بلدية غزة، ومنطقة مخيم الشاطئ، والخيام المقامة في بعض المدارس، وكذلك في وسط وجنوب القطاع في وادي الدميثاء بالقرارة، ومنطقة وادي السلقا، ومحيط بركة حي الأمل، وحرم جامعة الأقصى، ومنطقة الشاكوش بمواصي رفح، ومنطقة البركة وساحل البحر في دير البلح.







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