ابنة مارادونا فى ذكرى وفاته الرابعة: لم تمت لقد قتلوك

فاطمة شوقى

استذكرت كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا أمس الاثنين بعد أربع سنوات من وفاته، وطالبت عائلة النجم بالعدالة بتهمة القتل غير الطوعى المزعوم الذى سيحاكم بسببه 8 من العاملين فى فريقه الطبى، وتذكرت اثنتان من بناته، دلما وجيانينا مارادونا، والدهما على وسائل التواصل الاجتماعى وطالبتا بـ"العدالة".



ووجهت ابنة مارادونا جيانينا التهم لفريقه الطبى بالقتل بقصد محتمل، وقالت " أنا أفتقدك، اليوم ودائمًا.. أحبك يا أبى، من كل روحي.. لقد مرت 4 سنوات منذ أن رحل جزء منى معك، الحياة أكثر ظلمًا. لا شيء كما كان، لم تمت، لقد قتلوك. "ستتحقق العدالة، أقسم".



وأشادت عشرات الأندية بمارادونا الذى لقى حتفه فى 25 نوفمبر 2020، ومن بينهم الفريق الذى كان مارادونا مشجعا له والذى اعتزل فيه، فريق بوكا جونيورز الشهير، الذى نشر صورة لملعب لا بومبونيرا على ملعبه، وقال الشبكات مظلمة، ولا تضيء سوى الصندوق الذى ذهب إليه نجم كرة القدم.



وانضم ميسى إلى التعازى عبر حسابه على إنستجرام: "أبدي"، كتب فوق صورة للاعب كرة القدم السابق وهو يحمل كأس بطولة العالم التى حصل عليها عام 1986.



والمتهمون الثمانية هم من العاملين فى المجال الصحى وكانوا مسؤولين عن رعاية لاعب كرة القدم السابق أثناء وجوده رهن الحبس المنزلى فى منزل على المشارف الشمالية، حيث توفى أثناء فترة نقاهته بعد إجراء عملية جراحية فى الرأس.

وتواجه إحدى المتهمات، الممرضة جيزيلا مدريد، محاكمة أمام هيئة محلفين طلبها دفاعها، والتى بدأت بجلسة استماع أولية فى أكتوبر، بينما ستبدأ المحاكمة الشفوية للمتهمين السبعة الآخرين فى 11 مارس 2025.