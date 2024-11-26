أكرم القصاص: الإعلام طوال الوقت مسئول أمام الجمهور ولكنه جهة نقل

كتب: محمد الأحمدى

قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، إن الإعلام طوال الوقت مسؤل أمام الجمهور ولكن هو جهة نقل فاليوم الهاتف المحمول أصبح هناك استخدام كبير له ومصادر الثقافة للجمهور كانت موجودة فى أماكن كبيرة قديما غير السوشيال ميديا، ولكن اليوم أصبح لدينا ثقافة البلوجرز والسوشيال ميديا ونحتاج الأن إلى إتاحة التنوع والاختلاف بين المواطنين.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر "الإنسان فى الدولة الوطنية" والذى تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية، أنه لابد من أن يكون هناك مساواة حقيقية بين المواطنين وحد أدنى من الثقافة والخروج من إطار السوشيال ميديا.

وتنظم الهيئة القبطية الإنجيلية على مدار يومى الاثنين والثلاثاء مؤتمر الإنسان فى الدولة المدنية الحديثة بحضور عدد رجال الدين الإسلامى والمسيحى والواعظات والراهبات والمفكرين والإعلاميين وأعضاء البرلمان وممثلين عن الأحزاب السياسية، حيث يضم جلسات عن دور مؤسسات التنشئة والمؤسسات الدينية فى بناء الإنسان والمسؤلية الاجتماعية لمؤسسات الإعلام والثقافة.