أخبار 24 ساعة.. 4 حالات مرضية لا تُستخدم فيها المضادات الحيوية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزارة الصحة تكشف 4 حالات مرضية لا تُستخدم فيها المضادات الحيوية

وزيرة البيئة تصل محافظة البحر الأحمر لمتابعة حادث شحوط سفينة الشحن بالقصير.. صور

السكة الحديد تنفي حدوث تصادم بين جرار قطار وأتوبيس ركاب

النقل: إنشاء 7 ممرات لوجستية لتطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية

الأزهر يرحِّب بتوجيهات الرئيس السيسي برفع مئات الأشخاص من قوائم الإرهاب

وزير العمل يُهنئ عبد العزيز والمسلماني والشوربجي بتجديد الثقة

"البيئة" توضح الإجراءات المطلوبة لإقامة مشروعات بيئية ذات التأثير المتوسط

وزارة التضامن تشهد احتفالية تمكين أكثر من 500 شخص من ذوي الإعاقة لسوق العمل‎