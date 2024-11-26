أبرز جهود مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر.. التفاصيل

كتب ـ لؤى على

يولى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، اهتماماً بالغاً بالطلاب الوافدين حيث أطلق الطلاب على الإمام الأكبر لقب "أبو الوافدين" من شدة حرصه على تذليل كل العقبات التى تواجههم، وقد وجه منذ سنوات بإنشاء مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر،و لعل أبرز جهود هذا المركز:

الملتقى الدائم لاتحادات الطلاب الوافدين:

تم تدشين هذا الملتقى بهدف متابعة أحوال الطلاب الوافدين وحل المشكلات التي قد تواجههم، مما يساهم في تيسير العملية التعليمية.

وحدة الدعم النفسي وتطوير الذات:

أُنشئت هذه الوحدة برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتقديم الرعاية النفسية اللازمة للطلاب الوافدين وتعزيز قدراتهم الذاتية.

تأهيل الإخصائيين الاجتماعيين:

نظم المركز دورات تدريبية للإخصائيين الاجتماعيين بمعاهد البعوث الإسلامية لتأهيلهم للتعامل مع الأنماط السلوكية المختلفة للطلاب الوافدين، والعمل كأخصائيين نفسيين.

أكاديمية مواهب وقدرات:

أطلق المركز هذه الأكاديمية في إطار رؤية مصر 2030 بهدف بناء الطلاب الوافدين فكريًا، وتنمية مهاراتهم الإبداعية، وتقوية الروابط الفكرية والاجتماعية بينهم.

حماية الطلاب من التطرف:

افتُتحت فروع مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده بمعاهد البعوث الإسلامية ومعاهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، بهدف تعزيز القيم الوسطية.

الأنشطة الثقافية والفنية:

نظم المركز مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير، التي عُقدت على هامش الملتقيين الدوليين الأول والثاني لفن الكاريكاتير، لنشر رسالة الأزهر العالمية من خلال الفنون.

دورات وبرامج تثقيفية:

أطلق المركز دورات تدريبية للمعلمين، ودورات تثقيفية للطلاب، إضافة إلى تنظيم رحلات ثقافية للطلاب الوافدين في مختلف المحافظات المصرية.

التعليم المبكر للوافدين:

تم إنشاء مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية بمعهد البعوث الإسلامية لخدمة الطلاب الوافدين.

الرعاية الصحية:

يُوفر المركز الرعاية الصحية المجانية للطلاب الوافدين بمستشفيات الأزهر.

نشر اللغة العربية عالميًا:

أسس المركز مؤشر الأزهر العالمي للغة العربية وأطلق مشروع الشهادة الدولية لإتقان اللغة العربية، بدعم من فضيلة شيخ الأزهر.

مبادرات ومشاريع تعليمية:

أطلق المركز عدة مبادرات وبرامج، منها:

مبادرة "قوّم لسانًا تبنِ إنسانًا".

برنامج الأزهر الدولي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

برنامج المعايشة اللغوية لتنمية مهارات اللغة العربية.

البرنامج الدولي لإعداد معلمي الناطقين بغير العربية.

نال مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب جائزة مصر للتميز الحكومي لعام 2021 لفئة "أفضل فريق عمل"، تقديرًا لجهوده المتميزة في خدمة الطلاب الوافدين وتعليمهم.