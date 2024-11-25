وزير الخارجية البريطانى: إذا زار نتنياهو بريطانيا فستكون هناك عملية قضائية

كتب محمد عبد العظيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن رويترز عن وزير الخارجية البريطاني: إذا زار نتنياهو بريطانيا فستكون هناك عملية قضائية وسيتم مراعاة الإجراءات القانونية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وقالت المحكمة في قرارها، بحسب بيان صادر عنها، إن "هناك أسباب منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين".