نقابة الزراعيين: تخريج 600 عضو اجتازوا تدريبات سلامة على الغذاء والتحاليل الطبية

كتبت آية دعبس

احتفلت نقابة الزراعيين بتخرج الدفعة الثالثة من تدريب طلاب السنوات النهائية وحديثى التخرج بكليات الزراعة، لعدد 600 من خريجى كلية الزراعة، ضمن البرنامج التدريبى فى مجالات التغذية والتحاليل الطبية ومكافحة الآفات واللاند سكيب وجودة وسلامة الغذاء، وذلك بحضور الدكتور أحمد الكردى رئيس مركز تدريب وتأهيل القيادات بالنقابه و المهندس جمال معاطى منسق التدريب بالمركز والاساتذه مسؤولى التدريب من كليات الزراعه ومراكز البحوث الزراعية.

وقال نقيب الزراعيين إأن هذا البرنامج يأتى فى إطار الدور التدريبى والمهنى للنقابة فى تأهيل لسوق العمل، للتوعية بأهمية والوعى بالمشاركة فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى القطاع الزراعى ودمج الخريجين فى سوق العمل خاصة فى مجالات برامج الإبتكار الزراعى لتحديث الزراعة المصرية .

وأوضح «خليفة»، خلال لقاءة الخريجين أن هذا البرنامج تناول أهمية التغذية السليمة للإنسان . واختيار الغذاء الصحى والافضل للحفاظ على صحة الإنسان ضمن سلسلة الدورات التدريبية التى تنظمها نقابة الزراعيين حضوريا و"أون لاين" تيسيرًا على المهندسين الزراعيين من جميع المحافظات، بالإضافة إلى أهمية برامج التحاليل الطبية وفقا للمعايير المصرية المعنية بذلك، فضلا عن تحديثات أنظمة اللاندسكيب خاصة فى المشروعات الجديدة سواء الزراعة أو العمرانية.

وقال «خليفة»، فى تصريحات صحفية، أن مزاولة مهنة فى مصر هى حق من حقوق النقابة لكون النقابة العامة للمهن الزراعية المنوط الوحيد التى لها الحق فى منح لقب مزاولة مهنة لهذه التخصصات وهى التغذية والتحاليل الطبية ومكافحة الآفات واللاند سكيب وجودة وسلامة الغذاء بعد إجتيازه دورة تدريبية فقط بمشاركة نخبة من أستاذة الجامعات المصرية من جميع التخصصات والاستعانة بخبراء بالمجالات ذات العلاقة بممارسة المهنة للمشاركة فى تدريب المهندسين الزراعيين طبقا للمعايير الدولية والمحلية.

واضاف نقيب الزراعيين أن من بين شروط الالتحاق بدورة مزاولة «أخصاىى التغذية» أن يكون المؤهل معتمدا من المجلس الأعلى للجامعات وينطبق عليه القانون وهو أن يكون حاصلا على مهنة مهندس زراعى من النقابة وفقا للدستور وان تنطبق عليه شروط المهندس الزراعى موضحا أن منح شهادة الدورة تتوقف على اجتياز تقييم موضوعى بعد انتهاء الدورة التدريبية.

وأوضح خليفة، أنه يتم تنفيذ هذه الدورات ومنها دورات مجالات فى أخصائى تغذية، وتحليل طبية وسلامة وصحة غذاء ومكافحة الآفات والصحة العامة، مشيرا إلى أن جميع الدورات فى المجال الزراعى تمكن الخريجين من الحصول على شهادتى حضور الدورة ومزاولة المهنة ضمن الوسائل التعليمية المختلفة التى ينفذها المركز .

وأوضح خليفة، أن هذه الدورات التدريبية التى تنظمها النقابة وجميع الدورات الأخرى تعتمد على استخدام كل الوسائل الحديثة فى التدريب وتنمية المهارات وتغطية كل المجالات المتعلقة بالقطاع الزراعى ومتطلبات السوق، وذلك بهدف رفع كفاءة المهندسين الزراعيين؛ حتى ينعكس ذلك على القطاع الزراعى فى ظل الجمهورية الجديدة والاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية. والعمل بمجالات الزراعية، مشيرا إلى أن أحد أهم أهداف النقابة هو تدريب وتأهيل المهندسين الزراعيين وهى من الاختصاصات الأصيلة للنقابة وفقًا للقانون النقابة.