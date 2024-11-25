مصرع 5 أشخاص إثر العاصفة بيرت في المملكة المتحدة

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لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم جراء العاصفة بيرت التي ضربت المملكة المتحدة مصحوبة بأمطار غزيرة وثلوج كثيفة ورياح عاتية.



وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليومالاثنين، أن أكثر من 120 تحذيرا من الفيضان ما زال ساريا في كل من إنجلترا وويلز واسكتلندا، كما شهدت بعض مناطق البلاد خلال أقل من 48 ساعة أمطارا غزيرة تعادل كمية الأمطار التي تهطل خلال شهر كامل.



وتأثر المسافرون في العاصمة البريطانية لندن ومناطق أخرى بالمملكة المتحدة بسبب تعطل حركة بعض القطارات جراء سقوط الأشجار أو غمر مسارات السكك الحديدية بمياه الفيضانات.