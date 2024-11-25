اليوم السابع
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مصرع 23 شخصا جراء سقوط حافلة فى واد بالبرازيل.. فيديو

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 04:52 ص
مصرع 23 شخصا جراء سقوط حافلة فى واد بالبرازيل.. فيديو حافلة
محمد جمال

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لقى 23 شخصا حتفهم فى شرق البرازيل عندما انحرفت حافلة على طريق جبلي وسقطت في وادٍ بولاية ألاجواس، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وأكدت خدمات الإنقاذ مصرع 22 شخصا على الفور ووفاة امرأة حامل لاحقا في المستشفى، حسبما نقلت حكومة ألاجواس الإقليمية في بيان.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن الحادث أسفر أيضا عن عدد كبير من الإصابات، مشيرة إلى أن الحافلة كانت تقل 40 شخصا.

وأعلن حاكم الولاية باولو دانتاس الحداد ثلاثة أيام نتيجة لهذه "المأساة".

جدير بالذكر أن الحادث وقع فى منطقة جبلية يصعب الوصول إليها تسمى سيرا دا باريجا.







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ولاية ألاجواس

باولو دانتاس




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