مصرع 23 شخصا جراء سقوط حافلة فى واد بالبرازيل.. فيديو

محمد جمال

لقى 23 شخصا حتفهم فى شرق البرازيل عندما انحرفت حافلة على طريق جبلي وسقطت في وادٍ بولاية ألاجواس، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وأكدت خدمات الإنقاذ مصرع 22 شخصا على الفور ووفاة امرأة حامل لاحقا في المستشفى، حسبما نقلت حكومة ألاجواس الإقليمية في بيان.

🇧🇷#BRASIL | ¡Tragedia! 23 muertos y varios heridos luego que un autobús se precipitó por un barranco cerca de la localidad de Uniao dos Palmares, en #Alagoas. #RochexRB27 pic.twitter.com/42ATwSagMm — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) November 24, 2024

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن الحادث أسفر أيضا عن عدد كبير من الإصابات، مشيرة إلى أن الحافلة كانت تقل 40 شخصا.

وأعلن حاكم الولاية باولو دانتاس الحداد ثلاثة أيام نتيجة لهذه "المأساة".

جدير بالذكر أن الحادث وقع فى منطقة جبلية يصعب الوصول إليها تسمى سيرا دا باريجا.