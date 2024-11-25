مركز اللغات بجامعة حلوان يطلق دورة متخصصة في كتابة الرسائل الجامعية

كتب محمد صبحى

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب في جامعة حلوان عن إطلاق دورة تدريبية بعنوان "الكفاءة في كتابة الرسائل الجامعية باللغة العربية"، والتي تستهدف طلاب الدراسات العليا.

تأتي هذه الفعالية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتورة مها حسني، عميد كلية الآداب، والدكتورة أماني السيد، وكيل الكلية، وبإشراف الدكتور شادي الكردي، مدير المركز.

أكد الدكتور قنديل أن هذه الدورة تأتي ضمن استراتيجية الجامعة الرامية إلى تطوير المهارات اللغوية للطلاب ومواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة، مؤكداً حرص الجامعة على تقديم برامج تدريبية متخصصة ذات جودة عالية.

وحول تفاصيل التسجيل، أوضح الدكتور شادي الكردي أن رسوم الالتحاق للدارسين المصريين حُددت بـ 600 جنيه مصري مع ضرورة تقديم صورة من البطاقة الشخصية، في حين تبلغ الرسوم للدارسين الوافدين 150 دولاراً أمريكياً مع تقديم صورة من جواز السفر.

ويمكن للراغبين في الالتحاق بالدورة أو الاستفسار التواصل مع إدارة المركز عبر تطبيق واتساب على الرقم 01018611471، أو متابعة صفحة المركز الرسمية على موقع فيسبوك للحصول على مزيد من المعلومات.

يُذكر أن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان يعد أحد المراكز الرائدة في تقديم الدورات التدريبية المتخصصة في مجال اللغات وتطوير المهارات الأكاديمية للطلاب.