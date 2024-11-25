كيف نجحت وزارة التموين فى إنشاء الصوامع الاماراتية الحديثة لزيادة مخزون القمح؟

كتب مدحت وهبة

نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين فى العمل على تنويع منشأ شراء الأقماح لتقليل مخاطر صعوبة أو عدم إمكانية التدبير في ضوء المتغيرات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، حيث بلغ عدد المناشئ المُدرَجَة بالهيئة العامة للسلع التموينية عدد 22 منشأ معتمدة لدى الحجر الزراعي المِصري مما عزز المخزون الاستراتيجى للقمح المخصص لانتاج الخبز المدعم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.



جولة وزير التموين فى صوامع تخزين الاقماح بطنطا



كذلك تنفيذ الخطة القومية لبناء الصوامع وذلك من خلال زيادة السعات التخزينية للصوامع من 3,4 مليون طن إلى 6 مليون طن حيث تم انشاء الصومعة الإماراتية بطنطا، التي تُعدّ ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي، حيث تمتد على مساحة 25,000 متر مربع، وتتميز بمواصفات تقنية متطورة تشمل12 خلية تخزين قمح بسعة إجمالية تصل إلى 60 ألف طن،3 خلايا صرف بسعة 200 طن/ساعة،مبنى إداري متكامل، بالإضافة إلى غرفة تحكم متطورة لإدارة العمليات،نُقرة استقبال قمح وكاتينة سحب القمح بقدرة 200 طن/ساعة، ميزان بسكول وغرفة ملحقة به.



صوامع تخزين الاقماح بطنطا

ويأتى ذلك فى الوقت الذى اكد فيه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الصوامع الحديثة مثل الصومعة الإماراتية تمثل نقلة نوعية في الحفاظ على جودة الحبوب، وتقليل الفاقد أثناء عمليات التخزين والتداول. لافتا أن وزارة التموين تعمل وفق رؤية استراتيجية لتطوير منظومة الأمن الغذائي، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستدامة.