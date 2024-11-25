كازاخستان تؤكد التزامها بالوصول الى الحياد الكربونى بحلول عام 2060

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أعلنت حكومة كازاخستان التزامها بالوصول إلى الحياد الكربونى بحلول عام 2060، وذكرت منصة "دير ستاندرد" الأوروبية أن الاقتصاد الأخضر فى أغنى دولة فى آسيا الوسطى (كازاخستان) لا يزال أمامه طريق طويل ليقطعه.



وأضافت المنصة أنه على الرغم من التحديات الحالية، فإن هذه الجهود تمثل التزاما متزايدا بالمسؤولية البيئية وتحولا نحو مستقبل أكثر خضرة فى كازاخستان.



يشار إلى أنه فى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ فى دبى عام 2023 (COP 28)، أصبحت كازاخستان أول دولة فى آسيا الوسطى تنضم إلى التعهد العالمى لغاز الميثان، وهو التزام مشترك بين أكثر من 150 دولة، يلزم الأعضاء بخفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 30 فى المائة بحلول عام 2030. وسيكون التركيز الأكبر لالتزام كازاخستان على قطاع النفط والغاز، الذى يعد من أكبر مصادر لانبعاثات غاز الميثان، فى الدولة الغنية بالطاقة.