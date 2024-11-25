قمة مجموعة السبع بإيطاليا.. مذكرة اعتقال نتنياهو وحرب غزة وأوكرانيا أولوية

كتبت ـ فاطمة شوقى

تستضيف إيطاليا قمة مجموعة السبع يومي الاثنين والثلاثاء، حيث سيتناول وزراء خارجية الاقتصادات الرئيسية في العالم قضايا رئيسية مثل الصراع في الشرق الأوسط من حرب غزة ، ودعم أوكرانيا والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بالإضافة إلى مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وفقا لصحيفة الجورنال الإيطالية .

وبدأ بعض المندوبين بالتوافد على الأراضي الإيطالية، مثل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي سيحضر آخر حدث دبلوماسي له قبل وصول ترامب إلى البيت الأبيض.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه سيجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع، الديمقراطيات، السبع الأكثر تصنيعاً في العالم، ابتداءً من اليوم الاثنين، في مدينتي فيوجي وأناجني الإيطاليتين، من بين أمور أخرى، لمعالجة أمر الاعتقال الصادر عن ،المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وستبدأ قمة الشؤون الخارجية التي تستمر يومين، وهي الثانية التي تنظمها الرئاسة الإيطالية الدورية هذا العام، بعد قمة كابري في أبريل الماضي، ويرأسها رئيس الدبلوماسية الإيطالية أنطونيو تاجاني، ويحضرها وزراء مجموعة القوى وهي ألمانيا وكندا وفرنسا واليابان والمملكة المتحدة ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

والهدف من هذا الاجتماع الجديد، بحسب الرئاسة الإيطالية الحالية، هو "تعزيز دور مجموعة السبع باعتبارها المنتدى الرئيسي للتشاور مع الديمقراطيات الليبرالية الكبرى في مواجهة سيناريو دولي معقد" و"الأزمات الكبرى الجارية في العالم".

وتحقيقا لهذه الغاية، سيستقبل أعضاء مجموعة السبع في اليوم الأول في فيوجي الوزراء الضيوف من بعض دول المنطقة، وهم المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

ومن ناحية أخرى، تأمل إيطاليا أن تقوم المجموعة بتحليل مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي بشأن المذبحة التى وقعت في غزة ضد نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.

وسيخصص اليوم الثاني من قمة مجموعة السبع، الثلاثاء، للحرب في أوكرانيا، بعد أن سمحت الولايات المتحدة لكييف باستخدام صواريخها بعيدة المدى ضد أهداف في روسيا ووسط تهديدات فلاديمير بوتين.

ومن المتوقع في الجلسات، كما هو الحال في جميع الدورات السابقة هذا العام في إيطاليا، حضور وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيجا، الذي يحل في هذا المنتدى لأول مرة محل سلفه دميترو كوليبا، الذي حل محله في سبتمبر الماضي.