اليوم السابع
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الإثنين، 25 نوفمبر 2024 05:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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قفزة كبيرة.. 20.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج أول 9 أشهر بـ2024.. إنفوجراف

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 03:54 م
قفزة كبيرة.. 20.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج أول 9 أشهر بـ2024.. إنفوجراف تحويلات المصريين بالخارج

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شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات متتالية خلال الفترة التي أعقبت الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث تضاعفت خلال شهر سبتمبر 2024 لتسجل نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2023).

تحويلات المصريين بالخارج

تحويلات المصريين بالخارج

كما شهدت التحويلات خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/ سبتمبر 2024) ارتفاعاً بمعدل 84.4% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار (مقابل نحو 4.5 مليار دولار).

لتشهد بذلك الشهور التسع الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة يناير/سبتمبر 2024) ارتفاعاً بمعدل 42.6% لتصل إلى نحو 20.8 مليار دولار (مقابل نحو 14.6 مليار دولار).







تحويلات المصريين بالخارج

البنك المركزي

ارقام تحويلات المصريين بالخارج




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