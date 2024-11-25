اليوم السابع
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عبد الصادق الشوربجى رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة (إنفوجراف)

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 01:47 م
عبد الصادق الشوربجى رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة (إنفوجراف) عبد الصادق الشوربجى

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نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 519  لسنة 2024، والخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة - لمدة أربع سنوات.

وجاء القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 179  لسنة 2018  بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 677  لسنة 2020 وبناء على ترشيح مكتب مجلس النواب، تقرر تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة - لمدة أربع سنوات - برئاسة عبد الصادق محمد الشوريجي.

عبد الصادق الشوربجى رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة
عبد الصادق الشوربجى رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة

وتتكون الهيئة من عضوية كل من:
- المستشار محمود فؤاد محمود عمار - نائب رئيس مجلس الدولة
- ياسر سمير صبحی - ممثلا لوزارة المالية
- علاء الدين كمال محمد ثابت - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .
- عمرو رأفت محمد الخياط - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .
- حمدى عثمان عاشور عثمان رزق - ممثلاً للصحافة القومية .
- سامح سامی محروس رزق الله - ممثلا للصحافة القومية
- أسامة سعيد محمد عثمان أبو باشا - ممثلاً للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية
- سحر عبد العزيز الجعارة - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .

ويعامل رئيس وأعضاء الهيئة بذات المعاملة المالية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 677  لسنة 2020 المشار إليه.







عبد الصادق الشوربجى

الهيئة الوطنية للصحافة

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

الهيئات الاعلامية

تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة




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