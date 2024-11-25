عبد الصادق الشوربجى رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة (إنفوجراف)

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 519 لسنة 2024، والخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة - لمدة أربع سنوات.

وجاء القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 179 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 677 لسنة 2020 وبناء على ترشيح مكتب مجلس النواب، تقرر تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة - لمدة أربع سنوات - برئاسة عبد الصادق محمد الشوريجي.



عبد الصادق الشوربجى رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة

وتتكون الهيئة من عضوية كل من:

- المستشار محمود فؤاد محمود عمار - نائب رئيس مجلس الدولة

- ياسر سمير صبحی - ممثلا لوزارة المالية

- علاء الدين كمال محمد ثابت - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .

- عمرو رأفت محمد الخياط - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .

- حمدى عثمان عاشور عثمان رزق - ممثلاً للصحافة القومية .

- سامح سامی محروس رزق الله - ممثلا للصحافة القومية

- أسامة سعيد محمد عثمان أبو باشا - ممثلاً للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية

- سحر عبد العزيز الجعارة - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .

ويعامل رئيس وأعضاء الهيئة بذات المعاملة المالية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 677 لسنة 2020 المشار إليه.