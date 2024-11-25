صحف الكويت تبرز رسالة الرئيس السيسى للأمير الخاصة بتعزيز التعاون وعلاقات الأخوة

الكويت (أ ش أ)

أبرزت الصحف الكويتية، الصادرة اليوم الإثنين، زيارة وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطى لدولة الكويت والرسالة الشفهية من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح، والتى تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها فى كل المجالات، بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ففي صحيفة "الأنباء" وتحت عنوان "ولي العهد تلقى رسالة شفوية موجهة للأمير من الرئيس السيسي".. قالت الصحيفة، إن ولي العهد الشيخ صباح الخالد استقبل بقصر السيف، أمس الأحد، وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للكويت، حيث نقل له رسالة شفوية موجهة إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد من الرئيس عبدالفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في كل المجالات، بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي صحيفة "الجريدة"، وتحت عنوان "اليحيا يلتقي عبدالعاطي".. قالت الصحيفة، إن وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، التقي، وزير الخارجية د. بدر عبدالعاطي، بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى الكويت. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت صحيفة "الراي"، تحت عنوان "نتطلع لتعزيز التعاون وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية"، أن الوزير بدر عبدالعاطي نقل رسالة إلى الأمير الشيخ مشعل الأحمد من الرئيس عبدالفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الثنائية والتأكيد على الأخوة بين البلدين الشقيقين.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية وصف العلاقات المصرية- الكويتية بالوثيقة والمتينة، وأضاف "نحن نعتز بالاستثمارات الكويتية في مصر ونأمل بالمزيد من ضخ هذه الاستثمارات، في ضوء عملية الإصلاح التي بدأت تؤتي بثمارها، ونحن حريصون على المزيد من الاستثمار والتجارة".