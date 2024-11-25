اليوم السابع
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سقوط 4 شهداء فى قصف إسرائيلى استهدف منطقة مصبح شمال رفح الفلسطينية

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 10:24 ص
سقوط 4 شهداء فى قصف إسرائيلى استهدف منطقة مصبح شمال رفح الفلسطينية رفح الفلسطينية
كتب ـ محمد عبد العظيم

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أسفر قصف إسرائيلي استهدف منطقة مصبح شمال مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة عن سقوط 4 شهداء وعدد من المصابين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.

 







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