روسيا تعتقل مواطن بريطاني يقاتل مع الجيش الأوكراني في منطقة كورسك

كتبت : نهال أبو السعود

ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية يوم الاثنين نقلا عن مصادر في مجال إنفاذ القانون أن الجيش الروسي أسر مواطن بريطاني يقاتل إلى جانب القوات الأوكرانية في منطقة كورسك، وحددت وكالة تاس ووسائل إعلام أخرى الرجل باسم جيمس سكوت ريس أندرسون.

ووفقا لصحيفة الاندبندنت، نقلت تاس عنه قوله إنه خدم كرجل إشارات في الجيش البريطاني لمدة أربع سنوات ثم انضم إلى الفيلق الدولي لأوكرانيا، الذي تشكل في وقت مبكر من حرب روسيا التي استمرت قرابة ثلاث سنوات ضد جارتها.

وفي أوكرانيا، ورد أن أندرسون خدم كمدرب للقوات الأوكرانية وتم نشره في منطقة كورسك ضد إرادته، ونشرت تاس مقطع فيديو للرجل يقول باللغة الإنجليزية إنه لا يريد أن يكون "هنا"، وقالت سفارة المملكة المتحدة في موسكو إن المسؤولين "يدعمون أسرة رجل بريطاني بعد تقارير عن اعتقاله" لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى، ولم تستجب وزارة الدفاع الروسية على الفور لطلبات التعليق.

وقال والد الجندي سكوت أندرسون لصحيفة ديلي ميل البريطانية إن قائد ابنه الأوكراني أبلغه بأن الشاب تم القبض عليه، وقال إن ابنه خدم في الجيش البريطاني لمدة أربع سنوات، ثم عمل لفترة وجيزة كضابط حجز لدى الشرطة قبل الذهاب إلى أوكرانيا للقتال وقال إنه حاول إقناع ابنه بعدم الانضمام إلى الجيش الأوكراني، والآن يخشى على سلامته.

في وقت مبكر من الحرب، قالت السلطات الأوكرانية إن أكثر من 20 ألف شخص من 52 دولة جاءوا إلى أوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد روسيا، ومنذ ذلك الحين، تم تصنيف أعداد المقاتلين الأجانب في صفوف الجيش الأوكراني.

وفي صباح الاثنين، هاجم الجيش الروسي وسط مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا في شمال شرق البلاد، ما أدى إلى إصابة 19 شخصًا على الأقل، وفقًا لرئيس البلدية إيجور تيريخوف، وقال إن الهجوم على منطقة سكنية مكتظة بالسكان تم تنفيذه بواسطة صاروخ S-400 معدل، أصاب ساحات محاطة بمباني متعددة الطوابق.