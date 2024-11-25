رسائل مهمة من وزيرة التضامن لدعم المتعافين من الإدمان بعد علاجهم مجانا

كتب مدحت وهبة

وسط يوم مشحون بالاجتماعات والفعاليات استقبلت هدية من شباب قطعوا مئات الكيلومترات علشان يهدونى أجمل هدية.. أول إنتاج من زيت الزيتون، هدية من متعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمطروح بهذه الكلمات أعربت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى عن سعادتها خلال استقبالها مجموعة من المتعافين من الإدمان خلال بوست نشرته على صفحتها الشخصية " الفيس بوك".

المتعافون من الإدمان يهدون وزيرة التضامن باكورة إنتاجهم من زيت الزيتون

وحرصت الدكتورة مايا مرسى على استقبال مجموعة من المتعافين من الإدمان بديوان عام الوزارة فى العاصمة الإدارية جعلهم يشعرون بسعادة بالغة نتيجة اهتمام الدولة وتوفير كافة الخدمات العلاجية لهم مجانا ووفقا للمعايير الدولية من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان "16023" ،بالاضافه إلى دعم برامج التمكين الاقتصادى من خلال الصندوق بتدريبهم على مهن يحتاجها سوق العمل وحرصهم على اهداء الوزيرة باكورة إنتاجهم من زيت الزيتون بعد نجاحهم فى تحويل مساحة الارض الملحقة بمركز العزيمة مطروح التابع للصندوق إلى مزرعة وزراعة شجر الزيتون وحصاد المحصول ثم انتاج الزيت.



البوست الذى نشرته الدكتورة مايا مرسى

البوست الذى نشرته الدكتورة مايا مرسى كشفت من خلاله عن انبهارها برقي الحوار للمتعافين والقدرة علي التواصل التي يمتلكونها مضيفه " شعرت اني أمام رواد أعمال محترفين سألتهم ليه الزيتون هل لأنه جزء من ثقافة مطروح الارض الجميلة الطيبة ..ردوا وقالوا الموضوع له مغزي مهم .. شجرة الزيتون بتستمر 4 سنوات علشان تطرح محصولها وده بيعلمنا الصبر والمثابرة ودي من اهم قيم التعافي " وفي واحد منهم قال "عارفة حضرتك غصن شجرة الزيتون ده بيحمل معني ايه قلت له السلام والنصر قال لي ده هو اهم معاني التعافي اننا انتصرنا علي مرضنا واذا كنا في فترة تعاطينا للمخدرات بيصدر مننا عنف خصوصا ضد أغلي الناس علينا لكن دلوقي بنحمل مع تعافينا السلام والحب "



المتعافون من الإدمان خلال حصاد محصول زيت الزيتون بمركز عزيمة مطروح



وتابعت الوزيرة :"المتعافي قالي الجملة وعيونه بها دموع ندم علي مرحلة في حياته وفخر لمرحلة بنعيشها "احنا بنهديكي هدية بكل حب وامتنان وعرفان ومع الجملة دي كان صعب حد من الحاضرين يقدر يقاوم الدموع في عينيه" وهنا اخذ متعافي أخر الكلام وقال قدرنا مش بس نزرع وننتج لكن قدرنا نعمل branding واخترنا شعار لمنتجنا بألوان مبهجة تعبر عن حياتنا بعد التعافي وهنا قلت لهم بكل حماس الوزارة هتساعدكم في تسويق منتجاتكم في كل مكان ردوا وقالوا بس احنا محتاجين حاجة كمان قلت لهم طبعا "

وتابعت الدكتورة مايا مرسى ":قالوا محتاجين بداية جديدة المبادرة التي يتبني تنفيذها سيادة الرئيس احنا بجد محتاجين نقول لكل الناس حياتنا بعد التعافي هي بداية جديدة لنا محتاجين حضرتك تساعدينا في اننا نعيش بدون الوصمة التي تلاحقنا وبتطارد اهلنا محتاجين تساعدينا في نبدأ رحلة جديدة نستمتع فيها بالتعافي وننتج ونبقي جزء من المجتمع بيعيش فيه بدون تمييز او نظرات تلاحقنا تأثيرها اصعب من الرصاص علينا وعلي أهلنا ووعدتهمأن صوتهم هيوصل لكل مكان وانهم بتعافيهم اصبحوا ابطال تفتخر بهم مصر فرصة ثانية مع بداية جديدة "



