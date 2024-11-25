رئيس السلفادور: ضبط طنين من الكوكايين بـ50 مليون دولار فى مياه المحيط الهادئ

كتبت ـ فاطمة شوقى

عثرت البحرية الوطنية في السلفادورعلى طنين من الكوكايين بقيمة مليون دولار في مياه المحيط الهادئ، بعد ضبط أكثر من 760 كيلو جراماً من هذا المخدر مؤخراً، حسبما قال رئيس السلفادور ناييب بوكيلي.

وأشار الرئيس، إلى أنه تم نقل المادة غير المشروعة على متن قارب مع ثلاثة من أفراد الطاقم مجهولي الهوية من الجنسية الكولومبية، وتم القبض عليهم خلال عملية مكافحة المخدرات، حسبما نقلت صحيفة السلفادور.

وهذه هي شحنة المخدرات الثانية التي يتم العثور عليها في نهاية هذا الأسبوع، حيث أفاد بوكيلي أن البحرية الوطنية ضبطت 762 كيلو جرامًا من الكوكايين بقيمة تبلغ 19 مليون دولار.

ويدافع بوكيلي عن سياسات السلفادور الأمنية بعد انتقادات من الرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشيليت، وأشار إلى أن عناصر البحرية اعترضت خلال تلك العملية قاربا يحمل طاقما مكونا من ثلاثة أفراد، أحدهم إكوادوري الجنسية واثنين من كولومبيا.

ووفقا للرئيس السلفادوري، "في الأشهر الثمانية الماضية، صادرنا أكثر من 15 طنا من الكوكايين في المياه الدولية، بقيمة تقريبية تبلغ 380 مليون دولار".

وفقًا للبيانات الرسمية، صادرت السلطات الأمنية السلفادورية ما لا يقل عن 12.8 طنًا من المخدرات بين يناير وأكتوبر 2024، منها 12.4 طنًا من الكوكايين بقيمة 313 ألف دولار.

وقال الرئيس فى وقت سابق، إن تجارة واستهلاك الماريجوانا غير قانوني وسيظلان يتعرضان للرفض، مشيرا إلى أن هناك معركة شرسة ضد تهريب المخدرات، وتم مصادرة أكثر من 45 طنا من الوكاكايين، وأكد بوكيلى أن " تقنين الجريمة لا يقلل من الجريمة".

وأعرب بوكيلى على تأييده للرئيس الفرنسى السابق، فرانسوا هولاند، الذى قال إن "اقتراح تقنين المخدرات لن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى الحد من الاتجار بها".

وقدم السلفادوري، حججا ضد تقنين الماريجوانا، لافتا إلى أنها ستكون سببا يستخدمه المجرمون لاستغلال الكثيرين"، مشيرا إلى أن "الاقتصاد الإجرامي يزدهر من خلال تجاوز هذا الخط الأحمر، و الطريقة الوحيدة للحد من الجريمة هي إبعاد المجرمين عن الشوارع، وهو ما ثبت في البلاد في قضية القبض على ما يقرب من 83 ألف من أفراد العصابات لتقليصها إلى مستوى لا بأس به.

وأكد الرئيس السلفادرى "هنا الماريجوانا غير قانونية، وإنه غير قانونى الاستهلاك والشراء والبيع. وأعلم أن العالم ينفتح، والأوقات هي التي تحدد المعايير، ونحن، فى السلفادور يجب أن تحاول عدم الترويج للأشياء التي لا نريد الترويج له.

