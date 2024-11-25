خامنئى: أمر اعتقال نتنياهو لا يكفى ويجب الحكم عليه بالإعدام

وكالات

قال المرشد الإيراني علي خامنئي في كلمة ألقاها، اليوم الاثنين، إنه ينبغي إصدار أحكام إعدام على قادة إسرائيل وليس أوامر اعتقال.

وبحسب موقع العربية، قال خامنئي خلال لقائه جمعه من أعضاء من الباسيج من مختلف أنحاء إيران: "يجب إصدار حكم الإعدام" بحق قادة إسرائيل "المجرمين"، مضيفاً: "مذكرة الاعتقال لا تكفي، يجب إصدار حكم بالإعدام بحق نتنياهو".

جاء ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وفاجأت المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل، يوم الخميس، بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 13 شهراً.

وندد نتنياهو بقرار المحكمة ووصفه بأنه "معاد للسامية"، ونفى الاتهامات بأنه وجالانت استهدفا المدنيين في غزة وقاما بتجويعهم عمداً.

ويواجه نتنياهو مستقبلاً صعباً في ظل مذكرة الاعتقال، لينضم إلى صفوف عدد قليل من الزعماء الذين عانوا من هذه المهانة.

والمكان الوحيد الذي يستطيع نتنياهو زيارته بأمان هو الولايات المتحدة، وهي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، ويأمل قادة إسرائيل أن يمارس الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ضغوطاً من خلال فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة.