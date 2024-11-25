حاكم بريانسك الروسية: دمرنا 6 مسيرات أوكرانية فوق أراضى المقاطعة

محمد جمال

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوجوماز فجر اليوم الاثنين، عن تدمير 6 طائرات أوكرانية مسيرة فوق أراضي المقاطعة الواقعة جنوب غربى روسيا دون وقوع إصابات أو أضرار، بحسب "روسيا اليوم".

وكتب بوجوماز في حسابه على "تليجرام": "دمرت قوات الدفاع الجوى التابعة لوزارة الدفاع الروسية ست طائرات أوكرانية بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك".

وأكد الحاكم عدم وقوع إصابات أو أضرار، وأن خدمات الطوارئ تعمل في المكان.

وكانت أنظمة الدفاع الجوي الروسية قد أحبطت فجر الأحد هجوما لقوات كييف ودمرت صاروخين أوكرانيين و27 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك غربي روسيا، وفقا لحاكم المقاطعة أليكسي سميرنوف.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي.