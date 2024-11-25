اليوم السابع
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جيش الاحتلال: إطلاق صفارات الإنذار في أفيفيم وياروؤن شمال إسرائيل

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 09:26 ص
جيش الاحتلال: إطلاق صفارات الإنذار في أفيفيم وياروؤن شمال إسرائيل جيش الاحتلال
كتب محمد عبد العظيم

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أعلن جيش الاحتلال عن إطلاق صفارات الإنذار في أفيفيم وياروؤن شمال إسرائيل، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". 

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان بدعم من الولايات المتحدة.

 







جيش الاحتلال

شمال إسرائيل

القاهرة الاخبارية

اسرائيل

لبنان




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