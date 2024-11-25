جيش الاحتلال: إطلاق صفارات الإنذار في أفيفيم وياروؤن شمال إسرائيل

كتب محمد عبد العظيم

أعلن جيش الاحتلال عن إطلاق صفارات الإنذار في أفيفيم وياروؤن شمال إسرائيل، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان بدعم من الولايات المتحدة.