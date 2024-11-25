جوزيب بوريل يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة فى اجتماع وزراء خارجية دول السبع

كتبت ـ هناء أبو العز

توجه الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى إيطاليا، للمشاركة في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الذي تستضيفه إيطاليا لمدة يومين.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن بوريل سيشارك في وقت لاحق من اليوم في مناقشات مع نظرائه في مجموعة السبع حول الوضع في الشرق الأوسط والبحر الأحمر ثم من المنتظر أن ينضم الشركاء العرب إلى مناقشات تحت عنوان "معًا من أجل الشرق الأوسط".

وذكر البيان، أن كبير الدبلوماسيين الغربيين سيعقد غدا الثلاثاء جلسة تبادل مع وزراء خارجية مجموعة السبع ووزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيا حول ضمان استمرار الدعم لأوكرانيا في مواجهة روسيا. وستستمر المناقشات مع التركيز على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بمشاركة الدول الشريكة من المنطقة، وسيكون عدد من القضايا الدولية الأخرى على جدول أعمال الاجتماع، بما في ذلك القرن الأفريقي وفنزويلا وهايتي.

وعلى هامش اجتماع وزراء خارجية السبع، سيعقد الممثل الأعلى أيضًا سلسلة من الاجتماعات الثنائية.. حسب البيان.

وستبدأ قمة الشئون الخارجية التي تستمر يومين، وهي الثانية التي تنظمها الرئاسة الإيطالية الدورية هذا العام، بعد قمة كابري في أبريل الماضي، ويرأسها رئيس الدبلوماسية الإيطالية أنطونيو تاجاني ويحضرها وزراء مجموعة القوى وهي ألمانيا وكندا وفرنسا واليابان والمملكة المتحدة ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.