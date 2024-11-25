تقرير يكشف إهدار أموال الاتحاد الأوروبى خلال أزمة كورونا

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كشف تقرير رقابي على الأموال الأوروبية عن أن برامج المساعدة التي أطلقها الاتحاد الأوروبى في أعقاب أزمة كورونا أدى إلى تحويل مشهد التمويل المعقد بالفعل في الاتحاد إلى مرحلة اهدار الأموال.



ونقلت منصة "دير ستاندرد"عن تقرير صادر عن محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية انتقادها لاهدار اموال الاتحاد الأوربي باستمرار، وحذرت المحكمة في تقريرها من أن مفوضية الاتحاد الأوروبي لا تقوم بالمراقبة الكافية وبالتالي لا تسيطر جيدا على الشئون المالية للاتحاد أي أموال المواطنين دافعي الضرائب .



ونقلت المنصة عن عضو محكمة مراجعي الحسابات بالاتحاد هيلجا بيرجر تاكيدها ارتفاع معدل الأخطاء في تمويل الاتحاد الأوربي،وقالت إن هناك دعوة للاستيقاظ ومراجعة برامج التمويل المتداخلة في الاتحاد لافتة إلى أن البرامج المتناقضة تشجع التمويل المفرط والمزدوج.