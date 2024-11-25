تعطل حركة القطارات على خط بورسعيد الإسكندرية نتيجة سقوط جرار

كتب سيد الخلفاوى

تعطلت اليوم حركة القطارات على خط بورسعيد الإسكندرية نتيجة سقوط الجرار رقم 2476 بقطار رقم 571 / 570 درجة ثالثة مكيف روسى أثناء دخوله محطة طنطا.

وعلى الفور تم الاستعداد بالأوناش وآلات الرفع لرفع الجرار من على السكة لسرعة تسيير حركة مسير القطارات.



وفى سياق آخر، أكدت هيئة السكة الحديد أنه تقرر اعتبارا من اليوم الإثنين، سيتم إيقاف تشغيل قطارين درجة ثالثة مكيف على خط الإسكندرية المنصورة والعكس إيقاف مؤقت خلال فصل الشتاء نظرا لضعف المشغولية.

أصدرت الهيئة تعليمات لقطاعى المسافات الطويلة والقصيرة والتسويق والمبيعات وخدمة العملاء والصيانة والدعم الفتي بالمناطق بإيقاف تشغيل مؤقت لعدد 2 قطار رقم 3022-3020/3031- 3019 ثالثة مكيفة على خط الاسكندرية المنصورة والعكس وذلك مع بداية فصل الشتاء لضعف المشغولية.

يذكر أن الهيئة قررت تعديل تركيب قطارى 951 / 960 ( القاهرة / بورسعيد والعكس ) ليكون بالتركيب ( 8 عربات ثالثة تهوية ديناميكية ) وبنفس جداولهم الحالية.

كما أعلنت الهيئة إيقاف تشغيل أخر قطار صيفى بين القاهرة ومرسى مطروح والعكس.