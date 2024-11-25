اليوم السابع
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بعد ساعات من كشف هوية المتهمين.. جثمان الحاخام كوغان يصل إسرائيل

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 10:14 م
بعد ساعات من كشف هوية المتهمين.. جثمان الحاخام كوغان يصل إسرائيل قتلى الاحتلال - أرشيفية
إيمان حنا

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وصل جثمان الحاخام اليهودي تسيفي كوغان إلى إسرائيل، اليوم الإثنين، بعد ساعات من الإعلان عن توقيف 3 أشخاص مشتبه بهم في قضية مقتله في الإمارات. ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"،

من جهتها، قالت متحدثة باسم هيئة مطارات إسرائيل إن طائرة تحمل جثمانه هبطت في مطار بن غوريون في تل أبيب.

ومن المقرر أن تقام جنازة كوغان في الساعة 11 من مساء الاثنين في القدس.

وكانت السلطات الإماراتية قد كشفت ، هوية مرتكبي الجريمة تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة، وهم ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية الأوزبكية: أولمبي توهيروفيتش (28) عاما، ومحمود جون عبد الرحيم (28) عاما، وعزيز بيك كاملوفيتش (33) عاما.







الحاخام اليهودي تسيفي كوغان

تسيفي كوغان

إسرائيل

مطار بن غوريون

تل أبيب




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