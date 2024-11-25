بدء إضراب لمدة 24 ساعة فى سجون بروكسل

بروكسل (أ ش أ)

بدأ حراس سجن تورنهاوت وحراس عدد من السجون الأخرى فى بروكسل إضرابا مساء أمس الأحد، لمدة 24 ساعة، للتنديد باكتظاظ السجون ونقص العمالة وتزايد الاعتداءات.

وذكرت شبكة راديو وتلفزيون بلجيكا "أر تى بى أف" أن الإضراب بدأ فى العاشرة مساء أمس وينتهى اليوم، مشيرة إلى أن ثلاث نقابات رئيسية تقود هذا الإضراب.

يذكر أن العديد من السجون البلجيكية شهدت خلال الشهور الأخيرة إضرابات مختلفة ويتوقع أن تشهد بروكسل ومنطقة فلاندرز (الجزء الشمالي الناطق بالهولندية من بلجيكا) إضرابا مماثلا فى الخامس من ديسمبر المقبل، حسبما أعلنت الجبهة النقابية المشتركة.