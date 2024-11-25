اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بدء إضراب لمدة 24 ساعة فى سجون بروكسل

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 02:51 م
بدء إضراب لمدة 24 ساعة فى سجون بروكسل الشرطة البلجيكية ـ صورة أرشيفية
بروكسل (أ ش أ)

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بدأ حراس سجن تورنهاوت وحراس عدد من السجون الأخرى فى بروكسل إضرابا مساء أمس الأحد، لمدة 24 ساعة، للتنديد باكتظاظ السجون ونقص العمالة وتزايد الاعتداءات.

وذكرت شبكة راديو وتلفزيون بلجيكا "أر تى بى أف" أن الإضراب بدأ فى العاشرة مساء أمس وينتهى اليوم، مشيرة إلى أن ثلاث نقابات رئيسية تقود هذا الإضراب.

يذكر أن العديد من السجون البلجيكية شهدت خلال الشهور الأخيرة إضرابات مختلفة ويتوقع أن تشهد بروكسل ومنطقة فلاندرز (الجزء الشمالي الناطق بالهولندية من بلجيكا) إضرابا مماثلا فى الخامس من ديسمبر المقبل، حسبما أعلنت الجبهة النقابية المشتركة.







السجون البلجيكية

بروكسل

بلجيكا

سجن تورنهاوت




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