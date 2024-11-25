اليوم السابع: قرارات جمهورية بتعيين رؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: قرارات جمهورية بتعيين رؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية

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قرارات جمهورية بتعيين رؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية.. خالد عبدالعزيز رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و«الشوربجى» لـ «الوطنية للصحافة» و«المسلمانى» لـ «الوطنية للإعلام» علا الشافعى وعبدالمحسن سلامة وعادل حمودة وحمدى رزق والخياط وأسامة كمال وريهام الديب أبرز الأعضاء



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