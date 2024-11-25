اليوم السابع
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الكنيسة الأرثوذكسية تصدر بيانا للتحذير من منتحل صفة كاهن

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 12:03 م
الكنيسة الأرثوذكسية تصدر بيانا للتحذير من منتحل صفة كاهن بيان الكنيسة
كتبت - بتول عصام

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أصدر المركز الإعلاني القبطي للكنيسة الأرثوذكسية بيانا للتنويه والتحذير من شخص يدعى شحاتة فرج شحاتة، رقم قومي 27610092400713، يرتدي ملابس كهنوتية منتحلاً صفة كاهن ويتردد على أماكن تواجد المسيحيين (منازل - شركات - محال تجارية)، ويقوم بجمع أموال منهم بهذه الصفة المزعومة.

المدعو شحاتة فرج شحاتة
المدعو شحاتة فرج شحاتة

وأوضح البيان أنه سبق القبض عليه أكثر من مرة، بعد الإبلاغ عنه من قبل من تعرضوا للنصب عليهم منه، مضيفا أن في كل مرة يتم إخلاء سبيله ويخرج مرتدياً الزي الكهنوتي ليعود إلى ممارسة نشاطه والاحتيال على أبناء الكنيسة.

وشدد البيان على الكنائس لتنبيه أبنائهم منه، ونشر التنويه على كافة الصفحات الرسمية للكنائس والآباء الكهنة والخدام يصل لأكبر عدد من أبناء الكنيسة.







الكنيسة الأرثوذكسية

البابا تواضروس

انتحال صفة كاهن

شحاتة فرج شحاته



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