اليوم السابع
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الصحة اللبنانية: 31 شهيدًا و 64 مصابا جراء غارات إسرائيلية على البلاد اليوم

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 10:28 م
الصحة اللبنانية: 31 شهيدًا و 64 مصابا جراء غارات إسرائيلية على البلاد اليوم لبنان
أحمد علوى

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قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 31 شخصا استشهدوا وأصيب 64 آخرون اليوم جراء غارات إسرائيلية على البلاد.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3768 شهيدا و15699 مصابا منذ بدء الحرب على البلاد.

من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الإثنين، بأنه تم الانتهاء من نص اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء الأمني يصادق على الاتفاق، الثلاثاء.

وقالت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية: "تم وضع اللمسات النهائية على نص اتفاق وقف إطلاق النار اليوم". وأضافت أن مجلس الوزراء الأمني المصغر سيصادق على الاتفاق في اجتماع، الثلاثاء، ما لم يحدث "شيء خطير" يتسبب في انهياره.

 






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