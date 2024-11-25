السويد تكشف عن زيادة عتادها الجوى لأوكرانيا

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كشفت السويد عن عزمها زيادة عتادها الجوي لأوكرانيا بإضافة قطع غيار تغطي 14 طائرة من مقاتلاتها الهجومية JAS 39 Gripen (جريبن)، التي تعتزم تقديمها إلى كييف.



وقالت دورية "جينز" الدولية العسكرية إن وزير الدفاع السويدى كشف النقاب عن التفصيلات الجديدة لصفقة الطائرات المقاتلة "جريبن"، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني روستم أوميروف، في العاصمة السويدية ستوكهولم، مبيناً أن حزمة العتاد الجوي تبلغ قيمتها 415 مليون دولار أمريكي، نصفها عبارة عن قطع غيار للمقاتلة "جريبين"، التي تصنعها شركة "ساب" السويدية.



وأعاد الوزير جونسون التأكيد، على أن الأولوية الراهنة للتحالف الجوي الدولي، الذي يشمل إلى جانب السويد كل من بلجيكا والدنمارك وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، تتمثل في تسليم القوات الجوية الأوكرانية مقاتلات F-16 Falcon، التي تصنعها "لوكهيد مارتين" الأمريكية، وتقديم الدعم لها.



وعن لقائه مع نظيره الأوكراني أوميروف، صرح وزير الدفاع السويدي بأن طائرات "جريبن المقاتلة كانت جزءاً من محادثات (الجمعة)."، مبيناً أنها "ليست في حوزتنا حالياً، لكن الأمر يتعلق برخص تصدير وشركاء آخرين في تحالف المقاتلات، ممن ينتظرون حصول (كييف) على المزيد من مقاتلات F-16، حتى يمنحوها مقاتلات Gripen."



وتتسم طائرات "جريبين" الحربية من طراز "جاس-39 C" بأنها من المقاتلات متعددة المهام خفيفة الوزن، ذات محرك واحد، ومقعد واحد للطيار، وهناك الفئة D من الطائرة نفسها، بمحركين وتتسع قمرة القيادة لمقعدين، بما تفيد في أغراض التدريب.



ويعتبر خبراء عسكريون أن المقاتلة السويدية الخفيفة متعددة المهام أصلاً مهماً يضاف إلى مخزون القوات الجوية الأوكرانية، لقدرتها العالية على أداء مهام قتالية متعددة (خصوصاً في جزئية الدفاع الجوي)، علاوة على أنها مصممة لتكون سهلة الاستخدام وذات كلفة تشغيلية منخفضة، وهي المتطلبات الرئيسية الثلاثة في المقاتلة الحربية التي تحتاجها أوكرانيا في الوقت الراهن.