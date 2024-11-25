الأرصاد: رياح نشطة على أغلب الأنحاء تزيد الإحساس ببرودة الطقس

كتبت - مرام محمد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن الرياح تنشط على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وذلك وفقًا لآخر صور للأقمار الصناعية.

وأشارت إلى أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود غطاء سحابي على شمال البلاد، يعمل على حجب آشعة الشمس، متوقعة أن ذلك قد يتساقط معه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وتوقعت "الأرصاد"، أن يسود اليوم، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت إلى أنه من المتوقع، اليوم، سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ووسط سيناء ومدن القناة ومناطق متفرفة من القاهرة الكبرى تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس.